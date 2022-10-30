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Федерація гімнастики заборонила Ковтуну носити футболку з написом «Зупиніть війну»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Федерація гімнастики заборонила Ковтуну носити футболку з написом «Зупиніть війну»
Ковтун не буде покараний за підтримку України

Відповідно до Кодексу поведінки FIG, спортсмени зобов'язані утримуватися від політичних демонстрацій під час змагань

Український гімнаст Ілля Ковтун з'явився на подіумному тренуванні Чемпіонату світу в футболці в кольорах українського прапора з написом «STOP WAR» («Зупиніть війну»).

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявила, що підтримує настрої Ковтуна і розуміє його вчинок, але Кодекс поведінки не допускає таких заяв. Вони попросили українську федерацію, щоб він не носив цю футболку.

Відзначається, що Ковтун не буде покараний за підтримку України.

Відповідно до Кодексу поведінки FIG, спортсмени зобов'язані утримуватися від будь-яких політичних демонстрацій під час змагань.

Нагадаємо, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики стартував 29 жовтня в Ліверпулі (Велика Британія).

Теги: війна чемпіонат світу спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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