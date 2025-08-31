Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі

Внаслідок російських атак на Дніпропетровщину постраждали двоє людей

Російські війська атакували два райони області – Нікопольський та Синельниківський – із застосуванням безпілотників, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ворог атакував Нікопольський район, завдаючи ударів по районному центру, а також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували. Пошкоджено два багатоквартирні та сім приватних будинків, сім господарських споруд, а ще одну – знищено. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач та газогони.

Гучно було і в Синельниківському районі. У місті Синельникове ворог скерував БпЛА, що спричинило пожежу, яку вже ліквідували. За уточненою інформацією, у Покровській селищній громаді поранення отримала 58-річна жінка. Крім того, безпілотник ворога вдарив по Петропавлівській громаді, пошкодивши приватний будинок.

Вночі над областю сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих безпілотних літальних апаратів.

