Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
Внаслідок російських атак на Дніпропетровщину постраждали двоє людей
Російські війська атакували два райони області – Нікопольський та Синельниківський – із застосуванням безпілотників, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Ворог атакував Нікопольський район, завдаючи ударів по районному центру, а також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували. Пошкоджено два багатоквартирні та сім приватних будинків, сім господарських споруд, а ще одну – знищено. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач та газогони.
Гучно було і в Синельниківському районі. У місті Синельникове ворог скерував БпЛА, що спричинило пожежу, яку вже ліквідували. За уточненою інформацією, у Покровській селищній громаді поранення отримала 58-річна жінка. Крім того, безпілотник ворога вдарив по Петропавлівській громаді, пошкодивши приватний будинок.
Вночі над областю сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, російське військове керівництво надає неправдиву інформацію про успіхи армії на фронті, щоб переконати західні країни в неминучості перемоги над Україною. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».
Аналітики вважають, що Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході.
