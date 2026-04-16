Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підручний завершив багаторічну співпрацю з відомим фахівцем

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Підручний завершив багаторічну співпрацю з відомим фахівцем
Дмитро Підручний і Юрай Санітра працювали разом 10 років
фото: biathlon.com.ua

Словак Юрай Санітра тренував лідера збірної України 10 років

Український біатлоніст Дмитро Підручний припинив співпрацю зі своїм особистим тренером Юраєм Санітрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.

Як Підручний пояснив своє рішення

«10 років нашої спільної роботи з Юраєм Санітрою добігли до кінця. Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим!

Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі! Дякую за все, тренер!», - написав Підручний в Instagram.

З Санітрою Підручний працював впродовж 10 років, зокрема у період їхньої сумісної роботи у збірній Україні. Словацький фахівець працював з командою з 2016 року, але у березні 2024-го у Федерації біатлону України з ним не продовжили контракт. Замість Юрая чоловічу збірну очолила Надія Білова.

Після того, як Санітра пішов зі збірної України, Підручний займався за індивідуальною програмою із словацьким фахівцем впродовж двох останніх років. Торік до них приєднався також Тарас Лесюк. Однак Дмитро вирішив припинити співпрацю перед сезоном 2026/27.

Головні досягнення Підручного під час співпраці з Санітрою

Найвищим досягненням Дмитра за період співпраці із Санітрою стала золота медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу-2019.

На рівні Кубка світу капітан збірної України п'ять разів підіймався на подіум – усі в командних гонках. На рахунку Дмитра два срібла (у змішаній та чоловічій естафетах), а також три бронзи (два у змішаній і одне у чоловічій естафетах).

Також українець був учасником зимових Олімпійських ігор 2014, 2018, 2022 і 2026-го років. Рекорд Підручного на цьому рівні в особистих гонках – 13-ті місця спринту та персьюту в Пекіні-2022.

Нагадаємо, Підручний продемонстрував найкращий результат олімпійського сезону 2025/26 в особистих гонках Кубка світу серед українців – сьоме місце у гонці переслідуванні на етапі в Обергофі.

Збірна України з біатлону внесла зміни у тренерський штаб жіночої та чоловічої команд на наступний сезон-2026/27.

Теги: спорт біатлон Дмитро Підручний Юрай Санітра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua