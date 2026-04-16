Підручний завершив багаторічну співпрацю з відомим фахівцем

Словак Юрай Санітра тренував лідера збірної України 10 років

Український біатлоніст Дмитро Підручний припинив співпрацю зі своїм особистим тренером Юраєм Санітрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.

Як Підручний пояснив своє рішення

«10 років нашої спільної роботи з Юраєм Санітрою добігли до кінця. Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим!

Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі! Дякую за все, тренер!», - написав Підручний в Instagram.

З Санітрою Підручний працював впродовж 10 років, зокрема у період їхньої сумісної роботи у збірній Україні. Словацький фахівець працював з командою з 2016 року, але у березні 2024-го у Федерації біатлону України з ним не продовжили контракт. Замість Юрая чоловічу збірну очолила Надія Білова.

Після того, як Санітра пішов зі збірної України, Підручний займався за індивідуальною програмою із словацьким фахівцем впродовж двох останніх років. Торік до них приєднався також Тарас Лесюк. Однак Дмитро вирішив припинити співпрацю перед сезоном 2026/27.

Головні досягнення Підручного під час співпраці з Санітрою

Найвищим досягненням Дмитра за період співпраці із Санітрою стала золота медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу-2019.

На рівні Кубка світу капітан збірної України п'ять разів підіймався на подіум – усі в командних гонках. На рахунку Дмитра два срібла (у змішаній та чоловічій естафетах), а також три бронзи (два у змішаній і одне у чоловічій естафетах).

Також українець був учасником зимових Олімпійських ігор 2014, 2018, 2022 і 2026-го років. Рекорд Підручного на цьому рівні в особистих гонках – 13-ті місця спринту та персьюту в Пекіні-2022.

Нагадаємо, Підручний продемонстрував найкращий результат олімпійського сезону 2025/26 в особистих гонках Кубка світу серед українців – сьоме місце у гонці переслідуванні на етапі в Обергофі.

