Росіянка, яка робила фото з символом війни, візьме участь у юніорському Чемпіонаті світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова (третя ліворуч) позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі

Російська кьорлінгістка Єлизававет Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний вчинок Кісельової

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

Чемпіонат світу серед юніорів у змішаних парах пройде в Едмонтоні (Канада) з 5 до 10 травня 2026 року.

Деталі допуску до змагань росіян

Міжнародна федерація (World Curling) не просто допустила до світової першості атлетів з країни-агресора віком до 21 року, а й зробила це в обхід власних дедлайнів та попередніх домовленостей. Особливого резонансу додає той факт, що повернення відбудеться з прапором і гімном.

Офіційний термін подання заявок на турнір закінчився 31 грудня 2025 року. На ту дату Росія та Білорусь все ще перебували під офіційним відстороненням. Таким чином, World Curling фактично відкрила «задні двері», прийнявши заявку від федерацій, які на момент закінчення реєстрації не мали права на участь, що ставить під сумнів справедливість та рівність умов для всіх членів організації.

Відмова від принципової позиції World Curling

Ще у жовтні 2025 року Всесвітня рада зафіксувала протокол, згідно з яким питання повернення росіян вважалося нетерміновим і мало бути розглянуте лише навесні 2026 року в Женеві після консультацій з усіма асоціаціями. Проте вже в січні ситуація різко змінилася. Експерти пов'язують цей поспіх із публічним тиском президента Федерації кьорлінгу Росії Дмітрія Свіщева, який погрожував позовами до Спортивного арбітражного суду, що неодноразово використовувалося росіянами на дорослому рівні. Примітно, що Свіщев є депутатом Держдуми РФ і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та Великої Британії.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.