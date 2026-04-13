Триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом

Норвезький лижник буде у вільний час виступати за клуб з нижчих дивізіонів Чемпіонату Норвегії

Зірковий норвезький лижник Ерік Вальнес, один з найкращих спринтерів попередніх років, здивував вболівальників несподіваним рішенням випробувати свої сили у світі професійного футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nettavisen.

Деталі футбольного контракту

29-річний олімпійський чемпіон підписався у клуб «Меллембюгд», який виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Норвегії. Попри цей новий виклик, Вальнес не збирається завершувати успішну кар'єру в лижних гонках або відсувати її на другий план. За умовами угоди, він виходитиме на поле лише тоді, коли йому дозволятиме щільний графік тренувань та міжнародних стартів. Головним пріоритетом для атлета залишається підготовка до майбутнього чемпіонату світу в Фалуні, що відбудеться наступного року, тому футбол сприймається ним як засіб додаткового підтримання форми та зміни діяльності.

Для самого норвежця це повернення до гри після тривалої паузи: востаннє він виходив на офіційний матч ще у 2017 році за команду «Серрейса». Той досвід був скоріше невдалим: попри розгромну перемогу його колективу з рахунком 11:1, сам Вальнес отримав перелом ключиці. Зараз спортсмен запевняє, що зробив висновки і не допустить повторення травм, які могли б зашкодити його основній професії.

Реакція команди на неочікуване підсилення

У футбольному клубі «Меллембюгд» до такого поповнення ставляться з величезним оптимізмом, а місцеві видання, як-от Nettavisen та Troms Folkeblad, уже встигли назвати цей перехід трансферним шоком. Граючий тренер команди Адріан Нюмо Мельсет зазначає, що Вальнес є ідеальним підсиленням, насамперед завдяки своїй феноменальній витривалості. У клубі очікують, що лижник-професіонал зможе долати по 15-16 кілометрів за матч, що є недосяжним показником для більшості гравців цього рівня.

Кар’єрні здобутки Вальнеса в лижному спорті є досить солідними. У його активі шість перемог на Кубку світу, три золоті нагороди Чемпіонатів світу та тріумфальне золото Олімпіади-2022 у командному спринті в парі з Йоганнесом Гесфлотом Клебо. Поява такого титулованого спортсмена в четвертому дивізіоні не лише фізично посилить склад «Меллембюгда», а й приверне значну увагу вболівальників до нижчих ліг. Очікується, що Вальнес візьме участь уже в найближчих поєдинках команди.

Нагадаємо, що найкращий зимовий олімпієць в історії може кардинально змінити вид спорту.