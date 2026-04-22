У Японії з'явився робот, який перемагає професійних гравців у настільний теніс

Ілля Мандебура
Ace є унікальною розробкою у світі
фото: Reuters

Sony AI є розробником унікальної машини, яка вже нав'язує конкуренцію людям

Компанія Sony AI представила автономного робота на ім'я Ace, який здатен змагатися на рівних із професійними гравцями в настільний теніс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nature. 

Які можливості у робота?

Ace базується на інтеграції дев'яти синхронізованих камер та трьох систем комп’ютерного зору, які дозволяють фіксувати рухи, що зазвичай здаються людському оку розмитою плямою. Завдяки алгоритмам глибокого навчання з підкріпленням та надшвидкій восьмиланковій роборуці, Ace навчився не лише відстежувати м’яч, а й майстерно працювати з обертанням, успішно повертаючи 75% підкручених ударів у широкому діапазоні траєкторій. Під час випробувань проти елітних аматорів, які тренуються по 20 годин на тиждень, робот здобув перемогу в трьох із п'яти матчів. Більше того, розробники повідомили, що станом на березень-квітень 2026 року Ace почав регулярно перемагати навіть професійних гравців вищої ліги, що стало можливим завдяки постійному вдосконаленню алгоритмів прогнозування.

Соціальний аспект розробки

Значення цього успіху виходить далеко за межі спортивних арен, оскільки технології, закладені в Ace, відкривають шлях до створення нового покоління роботів для промисловості, сервісного сектору та сфер, де особливо важливою є безпека. Керівник проекту Пітер Дюрр зазначив, що здатність штучного інтелекту сприймати, планувати та діяти в динамічному реальному середовищі з людською швидкістю є ключем до створення машин, здатних до складної взаємодії з людьми. Крім того, робот уже почав надихати професійних атлетів: олімпійські експерти зауважили в грі Ace унікальні маневри, які раніше вважалися неможливими, що створює потенціал для вивчення нових технік і вдосконалення майстерності гравців.

Нагадаємо, що у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками. Столиця Китаю прийняла забіг, де перемогу здобув робот. 

