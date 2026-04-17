Перспективний форвард Степанов визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон

Нападник збірної України U21 залишиться у складі «Утрехту» ще на один рік

Форвард збірної України U21 Артем Степанов, контракт якого належить німецькому «Байєру», в сезоні 2026/27 гратиме за нідерландський «Утрехт». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Утрехта».

Степанов у нинішньому сезоні захищає кольори «Утрехту» на правах оренди. Нідерландський клуб домовився з 18-річним українцем щодо продовження угоди ще на один рік і прописав в контракті опцію можливого викупу.

«ФК «Утрехт» бачить великий потенціал українського нападника і радий, що українець зможе демонструвати свої навички на стадіоні «Гальгенваард» і наступного року. Важливою умовою для цього було право викупу», – повідомила пресслужба нідерландського клубу.

«Мені тут справді дуже подобається. Я радий, що в останніх матчах став забивати більше, хоча маю сказати, що багато в чому зобов'язаний цим голам команді.

Ми зробимо все можливе, щоб добре завершити сезон і, сподіваюся, вийти в єврокубки через плейоф. Я хочу висловити велику подяку вболівальникам за підтримку, яку отримав за минулий період. Я з нетерпінням чекаю наступних матчів у складі «Утрехту», – пояснив свій вибір Артем Степанов.

«Утрехт» орендував Артема у «Байєра» наприкінці січня 2026-го. Відтоді українець провів у футболці нідерландської команди 11 ігор, у яких забив 4 голи та віддав один асист. «Утрехт» після 30 турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату, маючи у своєму активі 44 очки.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Степановим цікавиться мадридський «Реал». Зазначалось, що очільник скаутського відділу «Реала» Юні Калафата бачить у Степанові схожість із норвезьким нападником «Манчестер Сіті» Ерлінгом Холандом.