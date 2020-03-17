Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив комюніке стосовно проведення Ігор-2020



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До Олімпіади в Токіо чотири місяці, а досі не відомо, відбудеться вона чи ні Olympic.org

МОК все ще сподівається провести Олімпіаду в заплановані терміни

Сьогодні, 17 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжив консультації з усіма зацікавленими сторонами Олімпійських ігор в Токіо-2020. Перша відбулася з міжнародними федераціями з олімпійських літніх видів спорту. Найближчими днями відбудуться обговорення з Національними олімпійськими комітетами (НОК), представниками спортсменів, Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК), іншими міжнародними федераціями (МФ) та іншими зацікавленими сторонами.

За підсумками перемовин МОК оприлюднив комюніке, в якому викладаються принципи, встановлені Виконавчим комітетом МОК, а також їх реалізація у співпраці з усіма зацікавленими сторонами. МОК буде продовжувати діяти в статусі відповідальної організації. У цьому контексті МОК просить всі зацікавлені сторони в межах своїх повноважень зробити все, щоб сприяти стримуванню розповсюдження вірусу.

Комюніке Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпійських ігор-2020

Ситуація з вірусом COVID-19 впливає на підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 і змінюється з кожним днем. МОК, як і раніше, залишається відданим Олімпійським іграм в Токіо 2020 року, до початку Ігор залишається більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності приймати будь-які радикальні рішення.

МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 якнайкраще. Ми будемо підтримувати спортсменів, консультуючись з ними і їх НОКами, а також надаючи їм найсвіжішу інформацію та розробки, доступні для спортсменів у всьому світі на веб-сайті Athlete365 і через їх відповідні НОКи та МФ. МОК впевнений, що багато заходів, які вживаються багатьма органами влади у всьому світі, допоможуть стримати ситуацію з вірусом COVID-19.

На сьогоднішній день 57 відсотків спортсменів вже кваліфікувалися на Ігри. Стосовно решти 43 відсотків місць, МОК працюватиме з міжнародними федераціями для внесення будь-яких необхідних і практичних змін в їх відповідні системи кваліфікації для Токіо-2020. Будь-яке збільшення квот для спортсменів буде розглядатися в кожному окремому випадку за виняткових обставин за підтримки Організаційного комітету Токіо-2020.

Президент МОК Томас Бах сказав: «Здоров'я і благополуччя всіх, хто бере участь в підготовці до Олімпійських ігор у Токіо, є нашою турботою номер один. Вживаються всі заходи для забезпечення безпеки та інтересів спортсменів, тренерів та команд підтримки. Ми – Олімпійське співтовариство. Ми підтримуємо один одного в хороші і важкі часи. Ця Олімпійська солідарність визначає нас як спільноту».