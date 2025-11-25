Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
фото з відкритих джерел

Росія купує менші обсяги товарів подвійного призначення за значно більші кошти

Китайські постачальники суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення, призначені для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії, користуючись її залежністю від цих поставок. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на звіт Інституту нових економік Банку Фінляндії, передає «Главком».

Згідно з дослідженням, у період з 2021 по 2024 рік ціни на експортну продукцію з Китаю до Росії, що може мати військове застосування, зросли в середньому на 87%. Для порівняння, ціни на таку ж продукцію, що постачається до інших країн, збільшилися лише на 9%.

Доповідь підтверджує, що Росія змогла обійти західні обмеження, використовуючи китайських постачальників для придбання критично важливих товарів для свого ВПК. Однак ця лазівка обійшлася Кремлю надзвичайно дорого.

Автори дослідження, які фокусувалися на категорії «машини та механічні пристрої», дійшли висновку, що санкції «обмежили технологічні можливості Росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим». У деяких випадках це призвело до того, що Росія купувала менші обсяги товарів подвійного призначення за значно більші кошти. Наприклад, імпорт китайських кулькових підшипників у доларовому еквіваленті зріс на 76% (2021-2024), тоді як фізичний обсяг поставок знизився на 13%.

Дослідники також виявили, що Туреччина підвищила ціни для російських імпортерів на 25-55% порівняно з цінами для інших країн.

У Financial Times констатують: «Вплив санкцій на ціни, схоже, посилюється. Можливо, через те, що більш суворе дотримання санкцій дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів вищі премії». Високопоставлений західний чиновник назвав це «обдирання» російського ВПК китайськими компаніями «досить хорошим результатом», зазначивши, що підвищення ціни на 80% фактично вдвічі зменшує обсяг, який Росія може придбати.

У Кремлі питання скасування санкцій залишається ключовим, про що свідчить і згадка у проєкті мирного плану: «питання зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку».

Раніше прем'єр Державної ради Китаю Лі Цян під час свого візиту до Москви та зустрічі з головою російського уряду Михайлом Мішустіним підтвердив готовність Пекіна поглиблювати співпрацю з Російською Федерацією. Про це стало відомо із заяви, опублікованої МЗС Китаю.

«Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію та координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн», – цитує китайське зовнішньополітичне відомство слова Лі Цяна.

Як повідомлялося, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Теги: росія санкції підвищення цін Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дочка експрезидента ПАР публікувала дописи в соцмережах, де висловлювала свою підтримку Путіну
Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України
20 листопада, 09:43
Соратник Путіна «вклонився» українським сім'ям, які «зберігають рідну російську мову»
Соратник Путіна використав «російськомовних киян» для виправдання війни
18 листопада, 11:05
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
9 листопада, 11:45
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
7 листопада, 04:13
Дональд Трамп планує зустрітися з Ахмедом аль-Шараа (праворуч) в Білому домі 10 листопада
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом
5 листопада, 10:36
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Кремль очікує від США роз’яснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування – Пєсков
5 листопада, 01:52
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
2 листопада, 06:09
Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється
Атака на Миколаїв: є загиблий, 15 постраждалих
1 листопада, 11:07
Окупаційна адміністрація Донбасу затримує заробітну плату, або компенсується її продуктовими наборами
Росіяни спричинили на Донбасі кризу безробіття. Лише 30% населення працює
29 жовтня, 13:14

Економіка

Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT
Між Китаєм та Японією наростає скандал: уже постраждало авіасполучення
Між Китаєм та Японією наростає скандал: уже постраждало авіасполучення
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
РФ шантажує США «взаємними конфіскаціями»: чи можливе це
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Bloomberg: родина Трампа втрачає статки через обвал криптовалют
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua