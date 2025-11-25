Китай завищив ціни для РФ на товари подвійного призначення – FT

Росія купує менші обсяги товарів подвійного призначення за значно більші кошти

Китайські постачальники суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення, призначені для військово-промислового комплексу (ВПК) Росії, користуючись її залежністю від цих поставок. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на звіт Інституту нових економік Банку Фінляндії, передає «Главком».

Згідно з дослідженням, у період з 2021 по 2024 рік ціни на експортну продукцію з Китаю до Росії, що може мати військове застосування, зросли в середньому на 87%. Для порівняння, ціни на таку ж продукцію, що постачається до інших країн, збільшилися лише на 9%.

Доповідь підтверджує, що Росія змогла обійти західні обмеження, використовуючи китайських постачальників для придбання критично важливих товарів для свого ВПК. Однак ця лазівка обійшлася Кремлю надзвичайно дорого.

Автори дослідження, які фокусувалися на категорії «машини та механічні пристрої», дійшли висновку, що санкції «обмежили технологічні можливості Росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим». У деяких випадках це призвело до того, що Росія купувала менші обсяги товарів подвійного призначення за значно більші кошти. Наприклад, імпорт китайських кулькових підшипників у доларовому еквіваленті зріс на 76% (2021-2024), тоді як фізичний обсяг поставок знизився на 13%.

Дослідники також виявили, що Туреччина підвищила ціни для російських імпортерів на 25-55% порівняно з цінами для інших країн.

У Financial Times констатують: «Вплив санкцій на ціни, схоже, посилюється. Можливо, через те, що більш суворе дотримання санкцій дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів вищі премії». Високопоставлений західний чиновник назвав це «обдирання» російського ВПК китайськими компаніями «досить хорошим результатом», зазначивши, що підвищення ціни на 80% фактично вдвічі зменшує обсяг, який Росія може придбати.

У Кремлі питання скасування санкцій залишається ключовим, про що свідчить і згадка у проєкті мирного плану: «питання зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку».

Раніше прем'єр Державної ради Китаю Лі Цян під час свого візиту до Москви та зустрічі з головою російського уряду Михайлом Мішустіним підтвердив готовність Пекіна поглиблювати співпрацю з Російською Федерацією. Про це стало відомо із заяви, опублікованої МЗС Китаю.

«Китай готовий співпрацювати з Росією, продовжувати зміцнювати комунікацію та координацію, а також постійно поглиблювати взаємовигідну співпрацю в інтересах народів обох країн», – цитує китайське зовнішньополітичне відомство слова Лі Цяна.

Як повідомлялося, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.