РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю

Однією з головних цілей став РФ вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом

Масовані удари 5 грудня вперше були спрямовані по ключовій залізничній, медичній та логістичній інфраструктурі України

Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак. Як інформує «Главком», про це повідомив військовий оглядач Bild Юліан Репке.

Так, 5 грудня РФ здійснила одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни – 653 повітряні засоби ураження. Серед них: понад 300 Shahed; гіперзвукові ракети «Кинжал»; північнокорейські KN-23; «Іскандери»; крилаті ракети «Калібр».

Однією з головних цілей став вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом. За даними міністра Олексія Кулеби, пошкоджено залізничний вузол, вокзал, депо електричок та парк рухомого складу.

Раніше Росія системно атакувала залізницю переважно на сході, тепер удар вперше нанесено по одному з найбільш критичних транспортних вузлів країни.

Сильних руйнувань зазнав і сортувальний центр «Нової пошти» у Дніпрі. За словами місцевих мешканців, згоріли десятки тисяч посилок, у тому числі військові відправлення – каски, тепловізори, прилади нічного бачення.

Із кінця листопада Росія системно атакує центральні медичні склади. Після удару по базі у Львові 600 медзакладів залишилися без частини критичних постачань.

Крім того, енергетична інфраструктура залишається серед головних цілей. За словами голови «Укренерго» Віталія Зайченка, у низці регіонів мешканці змушені жити по 12-16 годин без світла, оскільки пошкодження мереж продовжують накопичуватися.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Під атакою, зокрема, опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігівщина, Київщина та Одещина. Також ворог атакував енергоінфраструктуру України.