Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Польський генерал заявив, що російські безпілотники були оснащені вибухівкою

У Польщі визнали, що 10 вересня, коли БпЛа РФ порушили повітряний простір країни, загроза російських безпілотників була більша, ніж вважалося до цього. Про це заявив Польський генерал Мацей Кліш, передає «Главком» із посиланням на RMF FM

Мацей Кліш заявив, що у вересні кордон із Польщею перетнули 23 російські безпілотники. Генерал розповів, що усі БпЛа були оснащені вибухівкою, навіть, ті що виконували роль приманки, щоб виснажити ППО.

Тож він визнав, що в ту ніч загроза для Польщі була цілком реальною та серйознішою, ніж вважалося раніше. «Тому твердження про те, що це були картонні та паперові предмети, не зовсім відповідає дійсності», – сказав генерал Мацей Кліш.

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Згодом стало відомо, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок у Польщі. Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля поблизу Влодави. Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено дах будинку та автомобіль. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Потім ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок. У будинок у Вириках Люблінського воєводства, який постраждав під час атаки російських безпілотників, влучила польська ракета. Вона була випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон.

Теги: росія Польща безпілотник дрон

