МОК не визнав Віктора Лукашенка президентом Олімпійського комітету Білорусі

Новий очільник спортивного відомства не зможе відвідувати заходи міжнародної організації

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав Віктора Лукашенка новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Також МОК не визнав членом виконкому Дмитра Баскова. Санкції проти них залишаються дійсними. Таким чином, вони не зможуть відвідувати Олімпійські ігри та інші заходи МОК. Організація не буде вести з ними переговори, підтримуючи контакт виключно з генеральним секретарем НОК Поліною Головіною.

У МОК залишилися вкрай розчаровані низкою фактів. Крім обрання 26 лютого Віктора Лукашенко і Дмитра Баскова, це знаходження в списку кандидатів Олександра Лукашенка. Всі троє на момент виборів були під санкціями МОК.

МОК підтвердив, що всі санкції до НОК Білорусі залишаються в силі. Це означає, що Національний олімпійський комітет не зможе отримувати фінансові виплати, за винятком коштів, призначених спортсменам.

Також МОК не буде запрошувати на Олімпіаду високопоставлених держслужбовців Білорусі. Всім федераціям наказано забезпечити рівне ставлення до всіх спортсменів, виключивши будь-яку дискримінацію за політичними поглядами.

«МОК розчарований, що НОК не врахував інформацію з нашого попереднього рішення від 7 грудня, де ми вказували, що керівництво НОК Білорусі робить недостатньо для захисту спортсменів від дискримінації за політичною ознакою», - йдеться в заяві МОК.

Новий очільник НОК Білорусі є старшим сином Олександра Лукашенка.