В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032

Річку Фіцрой очистили для Ігор 2032 року

Річка Фіцрой, в якій мешкають крокодили, затверджена національним оргкомітетом Олімпіади-2032 у Брісбені як майданчик для змагань з веслування на байдарках та каное. Змагання мають відбутися у місті Рокгемптон у штаті Квінсленд. Про це пише «Главком» із посиланням на InsideTheGames.

Рішення викликало питання у національних федерацій, включаючи Австралійську асоціацію веслярів. Виконавчий директор організації Сара Кук висловила кілька побоювань щодо умов у водоймі. У річці багато струмків, що суперечить вимогам міжнародних стандартів, а присутність крокодилів може відлякати іноземних учасників.

Криза посилює відсутність погодження з Міжнародною федерацією гребного спорту (World Rowing) та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), з якими ще не проводились консультації щодо об'єктів.

Тим не менш, консультативний комітет зі спадщини гребних видів спорту CQ32 повідомив, що річка успішно пройшла первинну перевірку, проведену Незалежним органом з інфраструктури та координації Ігор (GIICA). Прем'єр-міністр Квінсленду Девід Крісафуллі пообіцяв, що влада регіону візьме на контроль популяцію крокодилів. На даний момент Фіцрой вже використовується для тренувань веслярів та проведення університетських змагань.

