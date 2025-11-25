Тренер ФОК «Олімпієць» виманила у довірливих батьків майже 300 тисяч рублів (близько $3800)

Тренерці загрожує до шести років позбавлення волі

У російських Пєтушках прокурор направив до суду кримінальну справу стосовно 34-річної тренерки з художньої гімнастики, яка працює у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпієць». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що жінка виманила у довірливих батьків майже 300 тисяч рублів (близько $3800).

За версією слідства, обвинувачена казала батькам, що заняття проводяться за плату – 1000 рублів (близько $13) за одну дитину на місяць, хоча відвідування секції є абсолютно безкоштовним.

Тренерка просила перераховувати кошти на її банківський рахунок чи віддавати їй готівкою.

30 батьків майже за три роки (з вересня 2021 року по травень 2024 року) віддали їй близько 300 тисяч рублів, якими викладачка розпорядилася на свій власний розсуд.

«Обвинувачена фактично визнала, що отримувала кошти від батьків дітей, які займаються у неї в секції художньої гімнастики. Проте пояснила, що ці гроші були отримані нею не як плата за відвідування секції, а за надання додаткових послуг з підготовки дівчаток до змагань: нарізка музики, складання схеми виступу, відпрацювання елементів для змагань, підготовка образу, тобто макіяж, костюм тощо», – повідомляють у прокуратурі.

Тренерці загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.