США можуть відступити від мирної ініціативи щодо України. Вітакер назвав причину

Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні

Сполучені Штати поки продовжують робити кроки для досягнення прогресу у переговорах

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтервʼю Fox News, пише «Главком».

«Трамп може вирішити відступити, якщо побачить, що угоди не буде», – сказав Вітакер. Він додав, що президент США розуміє, як використовувати важелі впливу на обидві сторони конфлікту для досягнення мирної угоди.

Вітакер також зазначив, що Сполучені Штати продовжують робити кроки для досягнення прогресу у переговорах і відправляють на переговори спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, щоб вони допомогли сторонам виробити «багатоступеневу й досить складну угоду».

«Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії», – заявив Вітакер.

Раніше старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Україні.

«Я думаю, що він може. Гарне в моєму батькові та унікальне в моєму батькові – ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний», – сказав старший син Трампа.

Нагадаємо, питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.

До слова, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.