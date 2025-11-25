Головна Світ Соціум
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
Пожежа на авіазаводі
скріншот з відео

У Таганрозі відбулася атака на Авіаційний завод ім. Г. М. Берієва

Вночі 25 листопада у російському Таганрозі на авіазаводі, ймовірно, убло знищено літак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Стало відомо, що у Таганрозі відбулася атака на Авіаційний завод ім. Г. М. Берієва. Це підприємство спеціалізується на розробці та серійному виробництві літаків-амфібій, а також іншої авіаційної техніки спеціального призначення.

За попередніми даними, внаслідок удару міг бути знищений один із найрідкісніших екземплярів –літаючий лазерний комплекс Берієв А-60.

А-60 є радянським/російським експериментальним проєктом, створеним на базі військово-транспортного літака Іл-76МД. Його призначення полягало у проведенні випробувань потужних авіаційних лазерних систем.

Важливо зазначити, що, згідно з наявною інформацією, було побудовано лише два дослідні зразки цієї машини:

  • Борт «1А», збудований на початку 1980-х років для початкових тестів.
  • Борт «2А», який пізніше отримав модернізовану лазерну установку та вдосконалену платформу.

Серійне виробництво цих літаків-лабораторій не планувалося.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

