МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді – ЗМІ

Рішення МОК щодо трансгендерів очікується на початку 2026 року

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонить трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Зазначається, що відповідне рішення буде ухвалено МОК на початку 2026 року, коли організація отримає повноцінне наукове обґрунтування про фізичну перевагу чоловіків над жінками. Минулого тижня Джейн Торнтон, який обіймає посаду медичного та наукового директора МОК, представив початкові результати наукового огляду проблем жіночого спорту через участь у ньому трансгендерних спортсменів. Висновки, подані ним під час виступу, були сприйняті позитивно через переконливість наведених фактів.

Зазначається, що нову політику Міжнародного олімпійського комітету з цього питання може озвучити на сесії організації під час Олімпіади в Італії. На даний момент трансгендери, згідно з правилами МОК, можуть брати участь у жіночих змаганнях, але рішення залишається за міжнародними федераціями.

На Олімпіаді в Токіо вперше взяв участь спортсменка-трансгендер. Серед жінок на змаганнях з важкої атлетики виступила новозеландка Лорел Хаббард у ваговій категорії до 87 кг. Вона посіла останнє місце та не зуміла виконати жодної спроби.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.