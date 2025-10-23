Головна Спорт Новини
Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбудеться у Любліні з 2 по 7 грудня 2025 року

Російські спортсмени пропустять чемпіонат Європи з плавання на короткій воді у Польщі. Про це повідомляє «Главком».

«До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо», – розповів пропагнадистам глава Федерації водних видів спорту Росії Дмитро Мазепін.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбудеться у Любліні з 2 по 7 грудня 2025 року.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту пройде з 31 липня до 16 серпня 2026 року в Парижі.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Ірфан Мірзоєв у ваговій категорії до 77 кг у боротьбі за золото переміг борця з Грузії Тимурі Ордженікідзе
Кримськотатарський борець Мірзоєв здобув золото чемпіонату світу U23 з боротьби
Вчора, 10:12
Наступним суперником України буде збірна Угорщини
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
16 жовтня, 12:11
Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00
Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
10 жовтня, 16:51
лімпійська чемпіонка розповіла коли востаннє спілкувалася з Яною Клочковою
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла, як втратила зв’язок з Клочковою
8 жовтня, 20:35
Україна (U-19) – Португалія (U-19) – 0:4
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії
29 вересня, 23:36
Андрій Трусов продовжує підтверджувати свій рівень й вкотре виборю золото світової першості
Україна вже здобула 44 нагороди на чемпіонаті світу з параплавання
27 вересня, 13:19
13 лютого 2025 року Філліпов (крайній праворуч) взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics
25 вересня, 19:44
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
25 вересня, 10:16

