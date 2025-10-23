Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі

Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбудеться у Любліні з 2 по 7 грудня 2025 року

Російські спортсмени пропустять чемпіонат Європи з плавання на короткій воді у Польщі. Про це повідомляє «Главком».

«До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо», – розповів пропагнадистам глава Федерації водних видів спорту Росії Дмитро Мазепін.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту пройде з 31 липня до 16 серпня 2026 року в Парижі.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.