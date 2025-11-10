Трамп став першим з 1978 року президентом США, який побував на грі в американський футбол

Не всі вболівальники були раді побачити Трампа на грі

Частина вболівальників відреагувала свистом, коли диктор на стадіоні повідомив про присутність Трампа

Президент США Дональд Трамп у неділю, 9 листопада, відвідав матч з американського футболу між командами «Вашингтон Коммандерс» та «Детройт Лайонс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC.

Минулого разу, у 1978 році, у статусі президент США гру національного чемпіонату з американського футболу відвідував Джиммі Картер.

Варто зазначити, що частина вболівальників відреагувала свистом у перерві між таймами, коли диктор на стадіоні повідомив про присутність Трампа.

NBC пов'язує приїзд Трампа на гру зі чутками, що новий стадіон «Коммандерс» може бути названий на його честь. Клуб з 1997 грає на арені в Ландовері (штат Меріленд). Роботи зі знесення колишнього стадіону вашингтонського клубу, названого на честь Роберта Кеннеді, розпочалися цього року.

Вартість нової арени складе $3,7 млрд. Раніше телеканал ESPN повідомляв, що Трамп хоче, щоб на його честь було названо новий стадіон, який планується відкрити в американській столиці у 2030 році.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.