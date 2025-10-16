Головна Спорт Новини
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
Тетяна Біленко здобула вирішальну перемогу у грі з Угорщиною
фото: ETTU TV

У чвертьфіналі чемпіонату Європи наша збірна гратиме або проти Португалії, або Люксембургу.

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Наші гравчині в 1/8 зустрічалися з Угорщиною, якій кілька разів поспіль поступалися раніше. 

Долю матчу фактично вирішувало перше протистояння, де у принциповій дуелі зійшлися Маргарита Песоцька та Георгіна Пота. Саме Поті Маргарита свого часу поступилася у фіналі свого найбільшого у кар'єрі міжнародного турніру у 2019 році – ITTF Challenge у Словенії.

Матч видався непростим і суперниці обмінялися партіями (1:1), після чого саме українка забрала два наступні гейми і виграла матч (3:1).

Наступні ж ігри пройшли менш конкурентно: Вероніка Матюніна, хоч і віддала партію 16-річній Надь, але виграла 3:1, а Тетяна Біленко за рахунок вищого класу переграла Петери (3:0), що і забезпечило командну перемогу.

У чвертьфіналі наша збірна гратиме або проти Португалії, або Люксембургу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

