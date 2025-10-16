Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи

Тетяна Біленко здобула вирішальну перемогу у грі з Угорщиною

У чвертьфіналі чемпіонату Європи наша збірна гратиме або проти Португалії, або Люксембургу.

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Наші гравчині в 1/8 зустрічалися з Угорщиною, якій кілька разів поспіль поступалися раніше.

Долю матчу фактично вирішувало перше протистояння, де у принциповій дуелі зійшлися Маргарита Песоцька та Георгіна Пота. Саме Поті Маргарита свого часу поступилася у фіналі свого найбільшого у кар'єрі міжнародного турніру у 2019 році – ITTF Challenge у Словенії.

Матч видався непростим і суперниці обмінялися партіями (1:1), після чого саме українка забрала два наступні гейми і виграла матч (3:1).

Наступні ж ігри пройшли менш конкурентно: Вероніка Матюніна, хоч і віддала партію 16-річній Надь, але виграла 3:1, а Тетяна Біленко за рахунок вищого класу переграла Петери (3:0), що і забезпечило командну перемогу.

