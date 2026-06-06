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Ястремська і Снігур отримали суперниць на старті трав'яного сезону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Ястремська і Снігур отримали суперниць на старті трав'яного сезону
Дарія Снігур зіграє в першому колі турніру в Гертогенбосі проти Паули Бадоси
фото: WTA

Українки зіграють на турнірі в Гертогенбосі

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Дарія Снігур дізналися суперниць в основній сітці турніру WTA 250 в нідерландському Гертогенбосі. Про це повідомляє «Главком».

Турнір у Гертогенбосі відкриватиме для тенісисток трав'яну частину сезону. До першого турніру на трав'яному покритті потрапили дві українські тенісистки – Ястремська та Снігур розпочнуть свої виступи з першого кола турніру.

Обидві українки напряму потрапили до основної сітки турніру завдяки високим позиціям у світовому рейтингу. Останніми змаганнями для Снігур та Ястремської стали виступи в основній сітці «Ролан Гаррос». Снігур дійшла до другого кола турніру, а Ястремська зупинилася вже на старті змагань.

Снігур в першому колі турніру WTA 250 в Гертогенбосі протистоятиме володарці вайлдкарду Паулі Бадосі. Для тенісисток це буде перша очна зустріч. При цьому Снігур вперше зіграє в основній сітці турніру в Гертогенбосі.

Даяна Ястремська на старті змагань зустрінеться з Сарою Бейлек з Чехії, яка є шостою сіяною тенісисткою турніру. До цього тенісистки також не зустрічалися в очних поєдинках.

Матчі основної сітки турніру WTA 250 в Гертогенбосі пройдуть з 8 по 14 червня 2026 року.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті. За її словами, чимало геймів були рівними. Тож Костюк намагалася боротися за кожне очко.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. У наступній версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українська тенісистка підніметься на 12-те місце.

Теги: Дарія Снігур Даяна Ястремська теніс

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