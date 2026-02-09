Головна Спорт Новини
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році
Андрій Шевченко поділився результатами діяльності асоціації
фото: УАФ

Очільник вітчизняного футболу відзвітував про стан фінансів Української асоціації футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився основними фінансовими показниками організації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал УАФ.

Основні фінансові показники УАФ

Торік асоціація витратила 19,3 млн євро. Левова частка грошей пішла на юнацькі, молодіжні збірні, жіночий та дитячо-юнацький футбол (4,1 млн) та утримання Будинку футболу, функціонування УАФ і утримання персоналу (3,8 млн). Витрати на національну команду склали 2,9 млн у євровалюті.

Чимало коштів (3,2 млн) асоціація витратила на навчання арбітрів, комітет арбітрів, витрати на арбітраж. На асоціації, органи управління УАФ, комітети пішли 2,3 млн євро. Натомість на масовий футбол, соціальні проєкти, розвиток футболу в регіонах витратили ще 1,6 млн у євровалюті.

Інші заяви Шевченка

Президент УАФ підтвердив довіру до головного тренера збірної України Сергія Реброва. За словами Шевченка, звільнення фахівця не розглядають. Він може цілком зосередитися на своїй роботі.

Очільник вітчизняного футболу відреагував на бажання президента ФІФА повернути російські команди на міжнародну арену. Шевченко провів консультації з функціонерами міжнародної федерації та низкою партнерів. Наразі Рада ФІФА не розглядає відновлення прав росіян.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу, необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Українська асоціація футболу фінанси

