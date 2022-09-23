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Молодіжна збірна України зазнала поразки на шляху до Євро-2023

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Молодіжна збірна України зазнала поразки на шляху до Євро-2023
Україна U-21 поступилася Словаччині на шляху до Євро-2023
фото з відкритих джерел

Матч завершився з рахунком 3:2

У п'ятницю, 23 вересня, відбувся матч відбору молодіжного Євро-2023, у якому збірна України U-21 зустрічалася з однолітками зі Словаччини.

Молодіжна збірна України програла у першому матчі проти Словаччини в рамках відбору на Євро-2023. Матч завершився з рахунком 3:2.

Господарі відкрили рахунок матчу на 10-й хвилині відзначився Томаш Суслов, який виконував пенальті та вдало зіграв на добиванні. «Синьо-жовті» відповіли за 7 хвилин – Георгій Судаков прошив стінку зі штрафного – голкіпер у падінні відбив м'яч перед собою, а Богдан В'юнник зіграв на добиванні. Більше у першому таймі команди не забивали.

На початку другої половини протистояння Давид Стрелец знову вивів Словаччину вперед, на що Україна відповіла голом Дмитра Крисківа з передачі Артема Бондаренка.

На 53-й хвилині Стрелец у центральній зоні обіграв Арсена Батагова та відзначився дублем, який приніс його команді перемогу.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 27 вересня. Гра відбудеться у місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні та розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Теги: Україна спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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