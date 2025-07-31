Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу

Аренас виступав у НБА за «Голден Стейт», «Вашингтон», «Орландо» та «Мемфіс», тричі брав участь у Матчі зірок НБА

За даними прокуратури, Аренас здавав особняк в оренду для організації турнірів з покеру

Колишнього видатного гравця НБА Гілберта Аренаса було затримано за підозрою в організації незаконного покер-клубу, який діяв на території особняка в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мін'юсту США.

Разом із 43-річним Аренасом було заарештовано ще п'ятьох людей, одного з яких влада США підозрює в тому, що він є високопоставленим членом ізраїльського організованого злочинного угруповання.

За даними прокуратури, Аренас здавав особняк в оренду для організації турнірів з покеру та доручив своєму спільнику збирати орендну плату від його імені.

Шестеро чоловіків звинувачуються в організації незаконної гральної діяльності з вересня 2021 року до липня 2022 року. За даними прокуратури, на заходах працювали кухарі, озброєна охорона, паркувальники та молоді жінки, які подавали напої, робили масаж та пропонували спілкування в обмін на чайові. Повідомляється, що жінки були зобов'язані платити організаторам податок на свої доходи.

Всім їм пред'явлені звинувачення у змові з метою організації незаконного грального бізнесу та управління незаконним гральним бізнесом. Аренас також звинувачується у наданні рехливих свідчень федеральним слідчим.

Аренас виступав у НБА за «Голден Стейт», «Вашингтон», «Орландо» та «Мемфіс», тричі брав участь у Матчі зірок НБА.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс