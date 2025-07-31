Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
За даними прокуратури, Аренас здавав особняк в оренду для організації турнірів з покеру
Колишнього видатного гравця НБА Гілберта Аренаса було затримано за підозрою в організації незаконного покер-клубу, який діяв на території особняка в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мін'юсту США.
Разом із 43-річним Аренасом було заарештовано ще п'ятьох людей, одного з яких влада США підозрює в тому, що він є високопоставленим членом ізраїльського організованого злочинного угруповання.
За даними прокуратури, Аренас здавав особняк в оренду для організації турнірів з покеру та доручив своєму спільнику збирати орендну плату від його імені.
Шестеро чоловіків звинувачуються в організації незаконної гральної діяльності з вересня 2021 року до липня 2022 року. За даними прокуратури, на заходах працювали кухарі, озброєна охорона, паркувальники та молоді жінки, які подавали напої, робили масаж та пропонували спілкування в обмін на чайові. Повідомляється, що жінки були зобов'язані платити організаторам податок на свої доходи.
Всім їм пред'явлені звинувачення у змові з метою організації незаконного грального бізнесу та управління незаконним гральним бізнесом. Аренас також звинувачується у наданні рехливих свідчень федеральним слідчим.
Аренас виступав у НБА за «Голден Стейт», «Вашингтон», «Орландо» та «Мемфіс», тричі брав участь у Матчі зірок НБА.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс