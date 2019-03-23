Мораєс став 29-м гравцем збірної України, який народився за кордоном



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Найбільше в складі національної команди було уродженців Росії

Форвард збірної України Жуніор Мораєс 22 березня дебютував за національну команду в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Португалією (0:0).

Нападник став 29-м гравцем і 3-м бразильцем в історії збірної, який народився за межами України.



Раніше за національну команду зіграли 16 уродженців Росії (Алієв, Бахарєв, Гусейнов, Калитвинцев, Кандауров, Кормільцев, Левицький, Леоненко, Несмачний, Саленко, Серебренников, Тяпушкін, Щербаков, Юдін, Ярмоленко, Яшкін), по два футболіста родом з Бразилії (Едмар і Марлос), Казахстану (Скаченко і Дмитро Яковенко) і Грузії (Цвейба, Даниловський), а також по одному вихідцю з Білорусі (Мілевський), НДР (Кузнецов), Ізраїлю (Циганков), Киргизії (Гудименко), Куби (Кернозенко) і Югославії (Девич).



Крім того, 31-річний нападник став 297-м і 5-м найстаршим дебютантом у складі збірної України.



