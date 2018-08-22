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    Можаровський та Труханов не отримали призначення на шостий тур Прем'єр-ліги України

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    Юрій Можаровський - Можаровський та Труханов не отримали призначення на шостий тур Прем'єр-ліги України
    Юрій Можаровський

    Про причини такого рішення поки не повідомляється

    22-го серпня комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.

    Зазначимо, що серед призначених суддів відсутні Юрій Можаровський та Костянтин Труханов.

    Можаровський останній раз працював на матчі Прем'єр-ліги 3 серпня на матчі «Динамо» - «Шахтар» (1:0).

    Труханов в цьому сезоні на матчах Прем'єр-ліги не працював, але він судив на зустрічі за Суперкубок України, в якому «Динамо» також обіграло «Шахтар» (1:0).

    Після тих матчів обидва арбітра працювали на зустрічах Першої ліги.

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