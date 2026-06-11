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ООН розкритикувала США через міграційну політику напередодні Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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ООН розкритикувала США через міграційну політику напередодні Чемпіонату світу
Господарі Чемпіонату світу радикально налаштовані щодо в'їзду туристів до країни
фото: ФІФА

Комісар з прав людини вважає, що господарі світової першості дискримінують фанатів і гравців своїми діями

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк виступив із вимогою до Вашингтона провести перегляд своєї міграційної та безпекової політики напередодні Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United Nations News.

Аргументи ООН 

Заява пролунала на пресконференції в Женеві за лічені години до старту світової першості з футболу. В ООН наголошують, що агресивний прикордонний контроль та безпідставні відмови у візах уже зіпсували підготовку багатьом збірним, офіційним особам та тисячам уболівальників.

За словами Фолькера Тюрка, великі спортивні форуми мають об'єднувати світ у мирі та повазі до людської гідності, проте нинішні суворі заходи безпеки у США створюють атмосферу розколу та маргіналізують мігрантів. Водночас у ФІФА поспішили відхреститися від скандалу, заявивши, що не мають права втручатися у внутрішні імміграційні процедури та суверенне право приймаючої країни на видачу віз.

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Проблеми Чемпіонату світу

Найгучнішим інцидентом напередодні старту турніру став розворотом на кордоні сомалійського арбітра Омара Артана, який мав обслуговувати матчі мундіалю. Державний департамент США відповів, що арбітр мав підозрілі зв'язки з особами, які належать до терористичних організацій. Натомість на своїй батьківщині він став справжнім героєм, якого зустріли з величезною повагою. 

Окрім цього, постраждали і звичайні фанати з усього світу. Уболівальники з Марокко, Шотландії та інших країн масово скаржаться на раптове анулювання або відмову у видачі туристичних документів безпосередньо перед вильотом, попри заздалегідь викуплені дорогі авіаквитки та заброньоване житло. ООН наголошує, що така практика є дискримінаційною і приймаюча сторона зобов'язана забезпечити безпечне середовище для всіх гостей турніру.

Нагадаємо, що стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026

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Теги: ООН НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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