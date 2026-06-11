ООН розкритикувала США через міграційну політику напередодні Чемпіонату світу

Комісар з прав людини вважає, що господарі світової першості дискримінують фанатів і гравців своїми діями

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк виступив із вимогою до Вашингтона провести перегляд своєї міграційної та безпекової політики напередодні Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United Nations News.

Аргументи ООН

Заява пролунала на пресконференції в Женеві за лічені години до старту світової першості з футболу. В ООН наголошують, що агресивний прикордонний контроль та безпідставні відмови у візах уже зіпсували підготовку багатьом збірним, офіційним особам та тисячам уболівальників.

За словами Фолькера Тюрка, великі спортивні форуми мають об'єднувати світ у мирі та повазі до людської гідності, проте нинішні суворі заходи безпеки у США створюють атмосферу розколу та маргіналізують мігрантів. Водночас у ФІФА поспішили відхреститися від скандалу, заявивши, що не мають права втручатися у внутрішні імміграційні процедури та суверенне право приймаючої країни на видачу віз.

Проблеми Чемпіонату світу

Найгучнішим інцидентом напередодні старту турніру став розворотом на кордоні сомалійського арбітра Омара Артана, який мав обслуговувати матчі мундіалю. Державний департамент США відповів, що арбітр мав підозрілі зв'язки з особами, які належать до терористичних організацій. Натомість на своїй батьківщині він став справжнім героєм, якого зустріли з величезною повагою.

Окрім цього, постраждали і звичайні фанати з усього світу. Уболівальники з Марокко, Шотландії та інших країн масово скаржаться на раптове анулювання або відмову у видачі туристичних документів безпосередньо перед вильотом, попри заздалегідь викуплені дорогі авіаквитки та заброньоване житло. ООН наголошує, що така практика є дискримінаційною і приймаюча сторона зобов'язана забезпечити безпечне середовище для всіх гостей турніру.

Нагадаємо, що стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026.