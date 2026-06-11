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«Кароліна Харрікейнз» – «Вегас Голден Найтс». Прогноз і анонс п'ятої гри фіналу Кубка Стенлі

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Кароліна Харрікейнз» – «Вегас Голден Найтс». Прогноз і анонс п'ятої гри фіналу Кубка Стенлі
У Кубку Стенлі настає пора вирішальних матчів
фото: НХЛ

Розповідаємо про п'яту гру фіналу найсильнішої хокейної ліги світу

У п'ятницю, 12 червня 2026 року, о 3:00 за київським часом «Вегас Голден Найтс» та «Кароліна Харрікейнз» зіграють п'яту гру фіналу Кубка Стенлі. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Кароліна Харрікейнз» – «Вегас Голден Найтс»

Станом на 13:00 11 червня перемога «Кароліни» є більш ймовірною, впевнені у GGBET. На перемогу «Харрікейнз» пропонується коефіцієнт 2,07. Потенційний успіх «Голден Найтс» оцінюється коефіцієнтом 3,01.

Нічия в основний час пропонується з балом 4,16.

Загальний успіх «Кароліни Харрікейнз» в п'ятій грі фіналу Кубка Стенлі оцінений коефіцієнтом 1,61, «Вегаса Голден Найтс» – 2.3.

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Хід боротьби у фінальній серії Кубка Стенлі

У першій грі перемогу здобув «Вегас Голден Найтс» – 5:4 Доля переможця другого поєдинку визначилася лише в овертаймі: 4:3 перемогла «Кароліна Харрікейнз».

У третій грі лише у другому овертаймі визначився тріумфатор матчу: цього разу більш успішним був «Вегас» (5:4). Четвертий поєдинок залишився за «Кароліною»: 5:3.

Отже, рахунок в серії наразі 2-2. Кубок Стенлі здобуде клуб, який виграє чотири гри.

Де дивитися гру «Кароліна Харрікейнз» – «Вегас Голден Найтс»

Матчі Кубка Стенлі в Україні транслюються на платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Стенлі «Харрікейнз» обіграли «Монреаль Канадієнс» – 4-1. «Вегас Голден Найтс» здолав «Колорадо Евеланш» – рахунок серії 4-0.

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Теги: хокей НХЛ Кубок Стенлі

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