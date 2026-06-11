Серена Вільямс знялася з парного розряду на турнірі в Лондоні: відома причина

Вікторія Мбоко отримала пошкодження у матчі одиночного розряду

Легендарна американська тенісистка Серена Вільямс не зіграє в 1/4 фіналу парного розряду трав'яного турніру WTA 500 у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів турніру.

Сьогодні, 11 червня Серена разом із Вікторією Мбоко (Канада) мала провести чвертьфінальний матч проти дуету Лейла Фернандес (Канада) / Лаура Зігемунд (Німеччина). Однак зустріч не відбудеться через травму Мбоко, яку вона отримала напередодні у поєдинку одиночного розряду проти Кароліни Плішкової.

У першому колі п'ятисотника в Лондоні Серена та Вікторія виграли у Ніколь Меліхар та Ерін Рутліфф. 44-річна Вільямс-молодша повернулася в теніс після перерви майже в чотири роки. Востаннє вона грала на US Open 2022, де поступилася в третьому раунді Айлі Томлянович.

Відомо, що наступного тижня Серена зіграє в парному розряді WTA 500 у Берліні (Німеччина) разом з Кароліною Муховою.

Нагадаємо, після першого матчу на турнірі в Лондоні Серена Вільямс не приховувала емоцій і зазначила, що їй було надзвичайно весело грати з Вікторією, на яку вона могла повністю покластися у найважливіші моменти зустрічі. Коментуючи причини свого несподіваного рішення взяти до рук ракетку, легенда з посмішкою зізналася, що їй просто не було чим зайнятися і вона банально втомилася сидіти вдома, а оскільки її діти влітку не ходять до школи, то вона вирішила скористатися цією можливістю.

Цей успішний старт миттєво породив хвилю розмов про можливу участь 23-разової чемпіонки турнірів Grand Slam у Вімблдоні, який розпочнеться наприкінці червня. Сама ж Вільямс поки стримано коментує плани на одиночний розряд, наголошуючи на парних виступах, де її наступною зупинкою стане турнір у Берліні. Попри це, її поточна форма вже довела, що королева тенісу здатна дивувати навіть після чотирьох років перебування на пенсії.