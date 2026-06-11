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Циганков вмовляє «Жирону» відпустити його в інший клуб – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Циганков вмовляє «Жирону» відпустити його в інший клуб – джерело
Віктор Циганков просить «Жирону» розглянути усі пропозиції щодо трансферу
Скріншот

Вінгер збірної України не хоче грати в Сегунді

Вінгер збірної України Віктор Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційний лист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання AS.

Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні (Сегунді) і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання: «Моє спортивне майбутнє навряд чи сумісне з нинішнім проектом у клубі».

За інформацією джерела, Циганков обіцяє «Жироні», що зробить усе можливе задля досягнення взаємовигідної угоди. Він поважає чинний контракт і не форсуватиме свій трансфер.

У сезоні 2025/26 вінгер провів 34 матчі у складі каталонської команди, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять асистів. Трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

Нагадаємо, що Циганков потрапив до сфери інтересів барселонського «Еспаньйола». Ініціатива підписання українця належить головному тренеру «папуг» Маноло Гонсалесу. Він переконаний, що якості Циганкова дозволять підсилити «Еспаньйол». Середняк чемпіонату Іспанії змушений буде конкурувати з низкою претендентів.

Фаворитом на підписання Циганкова називають турецький «Трабзонспор». «Чорноморські шторми» нібито вже узгодили умови особистого контракту з українцям. Також інтерес до вінгера приписували амстердамському «Аяксу» та грецькому «Олімпіакосу».

Крім цього стало відомо, що київське «Динамо» може розраховувати на виплати у разі трансферу Віктора Циганкова з «Жирони» в інший клуб.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков ФК Жирона

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