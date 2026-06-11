Шаран залишиться в «Олександрії» після вильоту в Першу лігу – ЗМІ

Керівництво клубу довіряє досвідченому наставнику навіть попри невдале завершення сезону для «Олександрії»

Керівництво футбольного клубу «Олександрія» ухвалило рішення не проводити радикальних змін на тренерському містку, попри пониження команди до Першої ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Шаран продовжить очолювати команду

Як повідомляють інсайдери з «ТаТоТаке», досвідчений український фахівець Володимир Шаран збереже свою посаду і виведе «містян» щонайменше на старт нового футбольного сезону. Перед тренерським штабом уже поставлено безальтернативне і максимально амбітне завдання на сезон – не просто повернутися до еліти вітчизняного футболу, а здобути золоті медалі та впевнену перемогу в Першій лізі.

Нагадаємо, що Володимир Шаран утретє в своїй кар'єрі очолив олександрійську команду у березні поточного року, проте врятувати клуб від пониження у класі не зумів. У вирішальних поєдинках за збереження прописки в Українській Прем’єр-лізі «Олександрія» поступилася столичному «Лівому Берегу». Коментуючи цю невдачу, Шаран відверто попросив вибачення у вболівальників та керівництва, які щиро вірили в порятунок колективу. Фахівець визнав, що в цьому є беззаперечна провина всього тренерського штабу, але водночас чесно констатував, що суперники за підсумками двох перехідних поєдинків більше заслужили на право грати в УПЛ.

Плани на підсилення команди

Попри виліт, ставка керівництва клубу на Шарана є цілком логічною, адже він має успішний досвід виходу з кризових ситуацій. Наставник уже виводив «Олександрію» з Першої ліги до вищого дивізіону – у сезоні 2014/2015. Найбільшим спільним досягненням тренера та клубу став історичний сезон 2018/19, коли скромна команда вперше завоювала бронзу Чемпіонату України та згодом представляла країну на груповому етапі Ліги Європи.

Разом із довірою до тренера керівництво розпочало й кадрову перебудову складу під завдання повернення. Першими офіційними новачками «містян» уже стали троє досвідчених виконавців: захисники Володимир Адамюк і Юрій Копина, а також фланговий півзахисник Максим Третьяков.

Нагадаємо, що Прем'єр-ліга підтвердила зняття відомої команди з турніру.