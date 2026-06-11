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Збірна України з волейболу здобула першу перемогу в чоловічій Лізі націй 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна України з волейболу здобула першу перемогу в чоловічій Лізі націй 2026
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Китай в Лізі націй 2026
фото: volleyballworld.com

«Синьо-жовті» обіграли Китай в чотирьох партіях

Україна здобула першу перемогу у сезоні чоловічої Ліги націй з волейболу, обігравши господарів майданчика – збірну Китаю (3:1). Про це повідомляє «Главком».

Україна у своєму другому сезоні в Лізі націй стартувала з поразки від сьомої команди світового рейтингу Японії у трьох сетах. Наступним суперником «синьо-жовтих» став господар турніру Китай.

На старті першого сету команда Рауля Лосано оформила суттєву перевагу над Китаєм, яку до кінця партії довела до восьми очок – 25:17. Таким чином Україна виграла перший сет у сезоні Ліги націй.

На початку другої партії вже китайці відірвалися в рахунку і в підсумку перемогли – 25:21. У третій партії збірні обмінювалися очками, однак наприкінці сету Україна зіграла якісніше і перемогла – 25:20. Упродовж четвертого сету «синьо-жовті» впевнено тримали відрив +3 та завершили партію з рахунком 25:22.

Найрезультативнішим волейболістом України став Дмитро Янчук з 18 очками. Гравець заробив 13 з них на атаці, виконав один блок та зробив чотири подачі.

Ліга націй. Основний раунд. Чоловіки

Китай – Україна 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

За перемогу над Китаєм Україна заробила 3 очки і залишила передостаннє місце у таблиці.

У наступному поєдинку першого тижня Ліги націй збірна України зустрінеться з Кубою в п'ятницю, 12 червня, о 11:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Олег Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: волейбол Ліга націй

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