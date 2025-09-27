Головна Спорт Новини
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ
Російське вторгнення триває, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію

Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни

Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту України зробили спільну заяву щодо рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) відновити членства паралімпійських Росії та Білорусі. Про це інформує «Главком».

«Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації. Обмеження, зокрема щодо російського параолімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що такий «розворот» відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Наголошується, що це рішення фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру. 

«Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало «паралімпійців» з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм «героїзмом» та жорстокістю. Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

Теги: МЗС спорт паралімпійські ігри Міністерство молоді і спорту України

