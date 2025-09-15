Головна Спорт Новини
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Володимир Бражко
фото: fcdynamo.com

«Якщо я погано зіграв – я знаю, що я погано зіграв»

Володимир Бражко, опорний півзахисник київського «Динамо». Гравець поділився інсайтами зі свого футбольного та позафутбольного життя: від дитинства в Запоріжжі до адаптації у великій команді, стосунків у колективі та відновлення після матчів.

На запитання про значення клубу Володимир відповів лаконічно, але щиро, що «Динамо» для нього – все:

«Динамо дало мені шлях у професійний футбол, виховало мене. Я дуже вдячний цьому клубу і сподіваюся принести йому якомога більше користі».

Можливо тому Володимир зізнається, що хоч він і спокійний у позафутбольному житті, коли грає за «Динамо», може стати злим на полі.

Не оминули в інтерв’ю і тему хейту в соцмережах. Бражко визнав, що спочатку дуже емоційно реагував на коментарі після матчів, але з часом змінив ставлення:

«Чесно, раніше дуже багато читав про себе після ігор. А зараз взагалі не читаю – не цікава думка інших людей. Якщо я погано зіграв – я знаю, що я погано зіграв».

Також у випуску – рецепт відновлення після матчів від Володимира, неочікувані твісти щодо головного приколіста команди, міні-гайд по Запоріжжю та бонусом – геймінгові рекомендації для пар.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Динамо»

