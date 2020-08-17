Українки оформили переможний дубль на стартовому етапі «Діамантової ліги»



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Розбіг Магучіх перед стрибком в Монако Facebook Жорстка атлетика

Українські легкоатлетки посіли перші місця в Монако

У Монако стартував перший етап сезону престижних легкоатлетичних світових змагань – «Діамантової ліги».

Українки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко змагалися за перемогу. Обидві перегнали найголовніших суперниць - болгарку Мірелу Деміреву і британку Катаріну Джонсон-Томпсон. Проте цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 м. 1,88 м подолала Жаннелль Шепер з Сент-Люсії і стала з цим результатом третьою.

За спробами серед українок на висоті 1,95 метрів уперед вийшла Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. 1,98 м обидві подолали з другої спроби, а 2,01 у Монако українкам не підкорилися.

Крім того сказано, що тривала пауза у змаганнях не завадила норвежцю Якобу Інгебрігтсену встановити рекорд Європи з бігу на 1500 метрів – 3:28,68 хвилини. Попередній рекорд належав британцю Мо Фара (3:28,81 хвилини) і тримався з 2013 року.

Також на дистанції 5000 метрів Джошуа Чептегей з Уганди побив 16-річний рекорд кенійця Кененісе Бекеле(12:37,35 хвилини). Відтепер найшвидший у світі час – 12:35,36 хвилини.

Джерело: Федерація легкої атлетики України