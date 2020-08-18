Легкоатлети вийшли з карантину каскадом рекордів у чемпіонаті України



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Аліна Шух могла здобути на командному чемпіонаті України п'ять особистих медалей Світлина - Instagram Аліни Шух

У Луцьку відбулася командна національна першість

15-16 серпня в Луцьку відбулися командний чемпіонат України з легкої атлетики, національна першість з багатоборств та чемпіонат України з бігу на 10000 метрів. Попри те, що це були перші дорослі національні змагання після тривалої перерви, пов’язаної зі впровадженням карантину, а також відсутність додаткової мотивації, якою є можливість виконати норматив на топові міжнародні старти (нагадаємо, Всесвітня атлетика «заморозила» виконання олімпійських нормативів до 1 грудня цього року), на луцькому «Авангарді» було показано низку високих результатів.

Перш за треба відзначити результат багатоборки Аліни Шух з Київщини. Вона здобула перемогу з особистим рекордом – 6386 очок. А в окремих видах показала такі результати, що якби вона виступала і в них на цьому командному чемпіонаті, то виборола б ще чотири призових місця – золото в стрибках у висоту (1,91 м), срібло у метанні списа (53,64 м), бронзу в штовханні ядра (13,94 м) та стрибках у довжину (6,14 м).

Серйозні результати продемонстрували метальниці молота. Найкращою тут стала волинянка Ірина Климець. Результат 73,01 м, якби зараз зараховувалися нормативи на Токіо, був би підтвердженням її олімпійської перепустки. Другою, також з показником «міжнародника»,стала Олена Шамотіна із Січеславщини – 67,04 м.

У фіналі бігу на 100 метрів за дуже сильного зустрічного вітру (-3,0 м/с) перемогу здобула Вікторія Ратникова з Запорізької області (12,07 секунди), а другою стала призерка чемпіонату світу зі стрибків у довжину з Хмельниччини Марина Бех-Романчук (12,33; у забігу – 12,03, особистий рекорд). А ось у коронній Марининій дисципліні перемогу святкувала багатоборка Анастасія Мохнюк з Київщини (6,24 м), для якої це був перший старт після чотирирічної дискваліфікації.

На стометрівці у чоловіків тріумфував Олександр Соколов з Миколаївщини (10,34 секунди). У красивій боротьбі він випередив Сергія Смелика з Донеччини (10,55), Станіслава Коваленка із Січеславщини (10,60), волинянина Еріка Кострицю (10,60) та буковинця Еміля Ібрагімова (10,61). З бігу на 200 метрів також у серйозній конкуренції Смелик взяв у Соколова реванш (20,73 проти 20,78 секунди). У жінок на цій дистанції з серйозною перевагою над суперницями найкращою стала киянка Яна Качур (23,18 сек).

У найсильнішому забігу на 400 метрів у напруженій боротьбі перемогла Вікторія Ткачук з Донецької області (51,85 сек). Другою тут стала дніпрянка Анна Рижикова (52,03), третьою – Катерина Климюк з Запоріжжя (52,05).

У стрибках у висоту за відсутності лідерок Ярослави Магучих та Юлії Левченко, які напередодні тріумфували на етапі Діамантової Ліги в Монако, перемогу здобула Оксана Окунєва з Миколаївщини (1,88 м). У чоловіків відразу троє висотників показали однаковий результат – 2,20 м: Андрій Проценко з Херсонщини, Дмитро Яковенко з Кропивницької області та Віктор Лонський з Житомирщини. За спробами перемога дісталася Проценку. Аналогічна ситуація склалася в чоловічих стрибках з жердиною. Тут за кількістю витрачених спроб дніпрянин Іван Єрьомін випередив Владислава Малихіна з Київщини та свого земляка Артура Бортникова (у всіх – 5 м 30 см).

У командному заліку в чемпіонаті України з бігу на 10000 метрів першою стала збірна Донеччини (випередила столичну команду завдяки 25% бонусній надбавці за виступ в єдиній формі). В спринті та стрибках найкращими стали кияни, у видах витривалості та багатоборствах – збірна Київщини, в метаннях – збірна Черкаської області.

- Події в цьому сумбурному літньому сезоні розгортатимуться дуже стрімко, - розповідає головний тренер збірної України з легкої атлетики В’ячеслав Тиртишник. – Зараз наші дорослі спортсмени провели перший національний старт, буквально впродовж тижня багато хто скористається нагодою перевірити свої сили в низці регіональних першостей, і вже 29-30 серпня в Луцьку – головний чемпіонат України. Там має відбутися відбір на наш основний міжнародний старт сезону – чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій, який заплановано на 19-20 вересня в Румунії. Днями ми отримали циркулярного листа з офісу АБАФ, у якому нас запитували, чи плануємо ми брати участь в цьому чемпіонаті, а також в юніорському (12-13 вересня, Туреччина). Ми відповіли ствердно. Сподіваюся, що інші країни-члени Асоціації приймуть аналогічні рішення і ці чемпіонати відбудуться. Тут поки що проблема – Румунія наразі закрила свої кордони для в’їзду громадян України. Але ми сподіваємося, що за місяць, що залишається до старту змагань, ситуація зміниться. Місто Клуж-Напока, в якому відбуватиметься чемпіонат, знаходиться поруч з українським кордоном. Тож заздалегідь нам немає необхідності купувати туди авіаквитки, їхатимемо орендованим автобусом з Мукачева.

Джерело: Федерація легкої атлетики України