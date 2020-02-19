На чемпіонаті світу з біатлону мало не застрелили людину



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Надзвичайна ситуація на пагорбах Південного Тіролю НРК

У вівторок, 18 лютого, на біатлонному Мундіалі в Антерсельві лише дивом вдалося уникнути прикрого інциденту з летальними наслідками

Прямо посеред жіночої індивідуальної гонки на пагорбі за стрільбищем з’явився невідомий. Чоловік покинув межі безпечної зони, де розміщуються глядачі, та зайшов на пагорб, коли охоронця чомусь не було на місці, повідомляє NRK.

У цей момент на стрільбищі перебувало декілька біатлоністок. Попри вигуки норвезьких тренерів, які побачили людину першими, чолов’яга далі продовжував свій рух вгору.

“Є правила безпеки на рубежі, які стверджують, що там нікого не повинно бути. Це дуже небезпечна зона. А ви можете уявити, яке це буде для стрільця? Це буде жахливо. Коли хтось проходить за мішенями, це починає турбувати спортсменів, тому що вони думають про безпеку", - прокоментувив ситуацію тренер збірної Норвегії Зігфрід Мазе.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандревольд у цей час якраз була на рубежі та готувалась до стрільби: "Я саме збиралася стріляти, коли це відбулося. Звісно, таке буває дуже рідко, щоб постріл пройшов так далеко від мішені, але це те, чого не повинно трапитися. На табличці абсолютно ясно написано, що там перебувати не можна”.

Нагадаємо, у біатлоні використовуються патрони 22 калібру, це куля, яка може вбити людину.

Джерело: glavcom.ua