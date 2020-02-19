Валентина Семеренко вибачилася за провал на чемпіонаті світу



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Валентина Семеренко не може розібратися, чому допускає стільки промахів UA-Футбол

Біатлоністка сподівається, що ще зможе проявити себе в Антерсельві

Олімпійська чемпіонка українська біатлоністка Валентина Семеренко оцінила виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антерсельві (Італія). Вона посіла 42-е місце, зробивши чотири промахи.

«Важко щось коментувати, дуже засмучена. Не очікувала такого результату. Немає стрільби, не знаю, в чому причина. Як пішов збій в останні дні збору в Лівіньо, так і не проходить – для мене це шок.

Гонка важко далася – що стрільбою, що ходом. Ми намагаємося влучити, але чомусь не виходить. Навіть якщо не потраплю в естафету, вийду на трасу і буду хвилюватися за наших. Ми одна команда і повинні підтримувати один одного», - цитує Семеренко Biathlon.com.ua.

Валентина також звернулася до вболівальників: «Не сваріть нас сильно, ми намагаємося, теж не хочемо цих промахів, завжди прагнемо до чистої стрільби. Ми засмучуємося ще більше, ніж ви. Вибачте, що не виходить вас порадувати».

Переможницею індивідуальної гонки стала італійка Доротея Вірер.

Сьогодні, 19 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок – о 15:15 за київським часом.