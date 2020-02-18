Українка Меркушина втратила медаль чемпіонату світу останнім пострілом. Друге золото – в італійки Вірер



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Анастасія Меркушина була близькою до п'єдесталу UA-Футбол

Індивідуальна гонка склалася для наших біатлоністок неоднозначно

В італійській Антерсельві розіграли третій комплект нагород чемпіонату світу з біатлону жінки.

Друге на домашній першості золото виграла італійка Доротея Вірер. Не дивлячись на два промахи, які в цій гонці автоматично перетворюються у дві штрафних хвилини, італійка виграла на фініші 2,2 секунди в німкені Ванесси Гінц, яка допустила на один неточний постріл менше. Третьою з двома промахами стала норвежка Марте Ольсбю-Ройзеланд.

Претендувала на медалі й українка Анастасія Меркушина, яка мала пізній стартовий номер і відповідно знала, по якому результату їй їхати. Якби не промах останнім пострілом, тернополянка цілком могла претендувати на місце на п’єдесталі. А в цій ситуації із двома «махами» загалом вона програла переможниці хвилину і 35 секунд і стала 11-ю.

Решта українок виступили відверто провально. Віта Семеренко з трьома промахами 29-та, Юлія Джима (5) – 36-та, Віта Семеренко (4) – 42-га.

Завтра, 19 лютого о 15:15 індивідуальну гонку на чемпіонаті світу розпочнуть чоловіки.