На Хмельниччині відкрили стадіон вартістю 22 мільйони гривень



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Урочиста церемонія в Старокостянтинові Світлина - Поділля-News

Також у Старокостянтинові може з’явитися сучасний спорткомплекс

У Старокостянтинові на Хмельниччині відкрили сучасний стадіон. Спортивний об’єкт будували майже три роки. На виконання усіх робіт витратили понад 20 мільйонів гривень. Частина коштів була виділена з державного бюджету, хоча левову частку витрат взяв на себе міський бюджет. Виділяли кошти і з обласної казни. На виконання робіт витратили понад 22 мільйони гривень.

Відкриття стадіону «Центральний» приурочили до 29-ї річниці Незалежності. Найперше новий об’єкт слугуватиме легкій атлетиці. Вісім бігових доріжок по колу, сучасні трибуни, роздягальні та душові для спортсменів, якісне поле та сучасна система поливу, сектори для метання ядра, списа та молота, для стрибків у довжину та висоту. А ще на території спортивного об’єкта облаштували вуличні тренажери.

За інформацією Федерації легкої атлетики України, наразі очікується процедура сертифікації старокостянтинівського стадіону. Після того там планується організація змагань різних рівнів, починаючи від місцевого і до міжнародного.

Також, за словами мера Старокостянтинова Миколи Мельничука, надалі планується спорудження великого спортивного комплексу. Мерія вже почала розробляти проєктно-кошторисну документацію на будівництво.

Це буде потужний комплекс для ігрових видів спорту – баскетболу, волейболу та тенісу. Також у планах міста – будівництво готельного комплексу, щоб було де розмістити учасників змагань, та облаштування 25-метрового басейну.