  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко викликав до збірної ще одного легіонера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Безус заслужив виклик до збірної - Шевченко викликав до збірної ще одного легіонера
    Роман Безус заслужив виклик до збірної
    Фото УАФ

    Роман Безус з «Гента» провів декілька блискучих матчів

    На другому зборі національної команди в Харкові працюватиме півзахисник бельгійського «Гента» Роман Безус. Таке рішення прийняв головний тренер збірної Андрій Шевченко.

    Футболіст прибуде до нашого табору 28 травня.

    Роман Безус добре проявив себе в клубі на фініші сезону. Його гол і результативна передача в грі з «Мехеленом» дозволили «Генту» потрапити до Ліги конференцій. Загалом у шести матчах плей-оф чемпіонату Бельгії за вихід у третій єврокубковий турнір півзахисник виконав шість результативних дій. Завдяки цьому він став найкориснішим гравцем плей-оф: у шести матчах він завдав 13 ударів по воротах, виконав 12 ключових передач, заробив 20 фолів, виграв 67 єдиноборств. При цьому в активі атакуючого хавбека 22 відбори, а це другий результат серед усіх футболістів «Гента».

    Нагадаємо, наразі футболісти збірної отримали чотири дні відпустки. У п’ятницю разом з Безусом до команди приєднаються Андрій Ярмоленко, Едуард Соболь, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Богдан Михайличенко. Останнім, вже після 29 травня, коли в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, приїде Олександр Зінченко.

    На початку червня збірна України зіграє з Північною Ірландією та Кіпром. 11 червня бере старт чемпіонат Європи.

    Раніше стало відомо, скільки збірна України заробить на чемпіонаті Європи.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Роман Безус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко викликав до збірної ще одного легіонера