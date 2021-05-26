Шевченко викликав до збірної ще одного легіонера

Роман Безус з «Гента» провів декілька блискучих матчів

На другому зборі національної команди в Харкові працюватиме півзахисник бельгійського «Гента» Роман Безус. Таке рішення прийняв головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Футболіст прибуде до нашого табору 28 травня.

Роман Безус добре проявив себе в клубі на фініші сезону. Його гол і результативна передача в грі з «Мехеленом» дозволили «Генту» потрапити до Ліги конференцій. Загалом у шести матчах плей-оф чемпіонату Бельгії за вихід у третій єврокубковий турнір півзахисник виконав шість результативних дій. Завдяки цьому він став найкориснішим гравцем плей-оф: у шести матчах він завдав 13 ударів по воротах, виконав 12 ключових передач, заробив 20 фолів, виграв 67 єдиноборств. При цьому в активі атакуючого хавбека 22 відбори, а це другий результат серед усіх футболістів «Гента».

Нагадаємо, наразі футболісти збірної отримали чотири дні відпустки. У п’ятницю разом з Безусом до команди приєднаються Андрій Ярмоленко, Едуард Соболь, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Богдан Михайличенко. Останнім, вже після 29 травня, коли в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, приїде Олександр Зінченко.

На початку червня збірна України зіграє з Північною Ірландією та Кіпром. 11 червня бере старт чемпіонат Європи.

Раніше стало відомо, скільки збірна України заробить на чемпіонаті Європи.