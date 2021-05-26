Де дивитися фінал Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» – «Вільярреал»

26 травня визначиться переможець єврокубкового турніру

У польському Гданську сьогодні, 26 травня, іспанський «Вільярреал» з англійським «Манчестер Юнайтед» визначать, хто з них стане 12-м переможцем в історії Ліги Європи.

Команда Унаї Емері в півфіналі пройшла інший англійської клуб – лондонський «Арсенал». Після домашньої перемоги з перевагою в один м'яч «Вільярреал» здобув необхідну нічию на чужому полі. На вихідних «підводники» зазнали поразки в Мадриді від «Реала» і фінішували на сьомій позиції в турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Це означає, що без перемоги в майбутньому фіналі Ліги Європи «Вільярреал» в наступному сезоні виступить тільки в Лізі конференцій.

«Манчестер Юнайтед», на відміну від суперника, завершив свій внутрішній чемпіонат перемогою – на чужому полі в заключному турі чемпіонату Англії він здолав «Вулвергемптон». Підопічні Уле Гуннара Сульшера фінішували другими, а фінал єврокубка – це хороша можливість для них прикрасити сезон.

Додамо, що команди провели між собою чотири матчі, і всі вони завершилися з однаковим рахунком 0:0.

Гра розпочнеться о 22:00. Фінал транслюватиме медіасервіс Меgogo та телеканал «Футбол 2».