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    Де дивитися фінал Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» – «Вільярреал»

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    &laquo;Вільярреал&raquo; має шанс потрапити в Лігу чемпіонів - Де дивитися фінал Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» – «Вільярреал»
    «Вільярреал» має шанс потрапити в Лігу чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    26 травня визначиться переможець єврокубкового турніру

    У польському Гданську сьогодні, 26 травня, іспанський «Вільярреал» з англійським «Манчестер Юнайтед» визначать, хто з них стане 12-м переможцем в історії Ліги Європи.

    Команда Унаї Емері в півфіналі пройшла інший англійської клуб – лондонський «Арсенал». Після домашньої перемоги з перевагою в один м'яч «Вільярреал» здобув необхідну нічию на чужому полі. На вихідних «підводники» зазнали поразки в Мадриді від «Реала» і фінішували на сьомій позиції в турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Це означає, що без перемоги в майбутньому фіналі Ліги Європи «Вільярреал» в наступному сезоні виступить тільки в Лізі конференцій.

    «Манчестер Юнайтед», на відміну від суперника, завершив свій внутрішній чемпіонат перемогою – на чужому полі в заключному турі чемпіонату Англії він здолав «Вулвергемптон». Підопічні Уле Гуннара Сульшера фінішували другими, а фінал єврокубка – це хороша можливість для них прикрасити сезон.

    Додамо, що команди провели між собою чотири матчі, і всі вони завершилися з однаковим рахунком 0:0.

    Гра розпочнеться о 22:00. Фінал транслюватиме медіасервіс Меgogo та телеканал «Футбол 2».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед ФК Вільярреал
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    Де дивитися фінал Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» – «Вільярреал»