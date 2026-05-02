На командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу дебютував 73-річний гравець

Ван Ці отримав можливість зіграти, представляючи екзотичну країну

На командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу 2026 року в Лондоні справжньою сенсацією став виступ 73-річного Ван Ці, який представляв збірну Фіджі. Про це повідомляє «Главком».

Історія Ван Ці

Колишній тренер із Китаю дебютував на такому високому рівні, довівши, що вік не є перешкодою для спортивних досягнень. Ван Ці народився в Китаї, де почав займатися тенісом у семирічному віці, проте через Культурну революцію його ігрова кар'єра була призупинена, після чого він присвятив себе тренерській діяльності. Зокрема, він брав участь у підготовці майбутнього дворазового олімпійського чемпіона Ма Ліня.

Після переїзду родини до Фіджі у 2001 році Ван Ці швидко став лідером місцевого тенісу, оскільки легко перемагав усіх суперників, і вже з 2002 року почав тренувати національну збірну цієї країни. Перед Іграми Співдружності 2006 року уряд Фіджі надав йому спеціальне громадянство, що дозволило ветерану розпочати виступи на міжнародній арені. Проте на світових першостях він з'явився вперше.

Виступ на світовій першості у Лондоні

Безпосередньо на чемпіонаті в Лондоні Ван Ці провів два поєдинки: у грі проти представника Камеруну він поступився з рахунком 3:11, 3:11, 2:11, а в матчі проти канадського гравця зазнав поразки 3:11, 1:11, 0:11. Попри те, що збірна Фіджі завершила свій виступ на груповому етапі після розгромних поразок від Канади, Камеруну та Бельгії, Ван Ці зберіг оптимізм і зазначив, що дуже цінує цей шанс, оскільки в Китаї через величезну конкуренцію він ніколи б не потрапив до складу збірної. Своєю участю він прагнув надихнути інших, наголошуючи, що настільний теніс корисний для кожного, незалежно від віку. Наразі спортсмен планує продовжувати розвивати цей вид спорту в тихоокеанському регіоні, де рівень гри залишається досить низьким.

