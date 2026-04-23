Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026

glavcom.ua
Ламін Ямаль отримав пошкодження в матчі Ла Ліги
фото: REUTERS

Збірна Іспанії ризикує поїхати на Мундіаль без головної зірки

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль отримав пошкодження в матчі Ла Ліги проти «Сельти» (1:0) і може вибути на тривалий термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo.  

Травма Ямаля: що відомо

Ямаль вимушено залишив поле незадовго до завершення першого тайму. Результати первинного огляду свідчать про розрив м’яза задньої поверхні стегна.

Якщо цей діагноз буде підтверджено офіційно, Ямаль більше не вийде на поле в поточному сезоні. Також під питанням може опинитися участь 18-річного футболіста збірної Іспанії в перших матчах майбутнього Чемпіонату світу.

Остаточний вердикт медики винесуть найближчими днями після проведення поглибленого обстеження, яке дозволить встановити точні терміни відновлення.

Як відреагував Флік

Головний тренер Барселони Хансі Флік вже відреагував на травму Ламіна Ямаля.

«Треба зачекати, щоб зрозуміти, що в нього. Він щось відчув, щось трапилося. Він би не пішов з поля без причини. Це треба прийняти. Це нелегко, це прикро для нас. Так само як і з Жоау Канселу. Тож треба чекати.

У Ламіна травма, але потрібно зачекати, щоб дізнатися, на який час він вибув. У такій ситуації я, як тренер, мушу з цим справлятися. Я думаю про всіх травмованих гравців. Я хвилююся за них, я теж отримував травми й знаю, як це буває. Але потрібно вже зараз зосередитися на наступному матчі», – сказав Флік.

В сезоні 2025/26 Ламін Ямаль провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 24 забитими м'ячами та 18 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 200 мільйонів євро.

Чемпіонат світу 2026 року з футболу пройде в Мексиці, США та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, Ямаль побив рекорд форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя.

Читайте також

Кирило Марсак підтвердив свій клас, потрапивши до п'ятнадцятки найкращих за підсумками першої частини змагань
Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
26 березня, 20:42
Крісло під Ерве Ренаром захиталося за лічені місяці до турніру
Черговий тренер учасника Чемпіонату світу 2026 опинився під ризиком звільнення
1 квiтня, 18:26
Мірча Луческу завершив роботу з «триколірними»
Луческу офіційно пішов із посади головного тренера збірної Румунії
2 квiтня, 15:18
Арне Слот прагне взяти реванш у Луїса Енріке
ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
8 квiтня, 11:25
Платформа перепродажу/обміну GS буде активна до дня фінального матчу – неділі, 19 липня 2026 року
Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
9 квiтня, 11:19
Росіянин поставив близько $3800 на перемогу «Локомотива» у матчі з махачкалінським «Динамо»
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
13 квiтня, 11:43
Артем Довбик (крайній ліворуч) не входить в плани римлян
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
17 квiтня, 13:41
Артем Степанов продовжить свої виступи за нідерландський «Утрехт»
Перспективний форвард Степанов визначився з клубом, в якому проведе наступний сезон
17 квiтня, 12:33

Новини

Український борець Фільчаков оцінив свою бронзу на Чемпіонаті Європи
Український борець Фільчаков оцінив свою бронзу на Чемпіонаті Європи
Світоліна вилетіла з турніру в Мадриді, несподівано програвши 63-й ракетці світу
Світоліна вилетіла з турніру в Мадриді, несподівано програвши 63-й ракетці світу
Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
