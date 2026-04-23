Через травму Ямаль може вибути до кінця сезону та пропустити Чемпіонат світу 2026

Збірна Іспанії ризикує поїхати на Мундіаль без головної зірки

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль отримав пошкодження в матчі Ла Ліги проти «Сельти» (1:0) і може вибути на тривалий термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo.

Травма Ямаля: що відомо

Ямаль вимушено залишив поле незадовго до завершення першого тайму. Результати первинного огляду свідчать про розрив м’яза задньої поверхні стегна.

Якщо цей діагноз буде підтверджено офіційно, Ямаль більше не вийде на поле в поточному сезоні. Також під питанням може опинитися участь 18-річного футболіста збірної Іспанії в перших матчах майбутнього Чемпіонату світу.

Остаточний вердикт медики винесуть найближчими днями після проведення поглибленого обстеження, яке дозволить встановити точні терміни відновлення.

Як відреагував Флік

Головний тренер Барселони Хансі Флік вже відреагував на травму Ламіна Ямаля.

«Треба зачекати, щоб зрозуміти, що в нього. Він щось відчув, щось трапилося. Він би не пішов з поля без причини. Це треба прийняти. Це нелегко, це прикро для нас. Так само як і з Жоау Канселу. Тож треба чекати.

У Ламіна травма, але потрібно зачекати, щоб дізнатися, на який час він вибув. У такій ситуації я, як тренер, мушу з цим справлятися. Я думаю про всіх травмованих гравців. Я хвилююся за них, я теж отримував травми й знаю, як це буває. Але потрібно вже зараз зосередитися на наступному матчі», – сказав Флік.

В сезоні 2025/26 Ламін Ямаль провів 45 матчів на клубному рівні, відзначившись 24 забитими м'ячами та 18 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 200 мільйонів євро.

Чемпіонат світу 2026 року з футболу пройде в Мексиці, США та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

