Україна вийшла до плейоф командного Чемпіонату світу з настільного тенісу

Синьо-жовті зуміли оминути додатковий раунд і почати основний турнір одразу з 1/16 фіналу

Жіноча збірна України з настільного тенісу тріумфально завершила виступи на груповому етапі командного чемпіонату, продемонструвавши боротьбу та забезпечивши собі вихід до наступного раунду. Про це повідомляє «Главком».

Близький матч за лідерство

У вирішальному протистоянні з командою Індії українки були дуже близькими до успіху, але поступилися з рахунком 2:3. Справжньою лідеркою команди в цьому матчі стала перша ракетка України Маргарита Песоцька, яка принесла Україні обидва очки, зокрема здобувши неочікувану перемогу над лідеркою індійської збірної Манікою Батрою, яка грає незручними для Песоцької шипами.

Додаткові бали українська команда отримала завдяки технічній перемозі над збірною Уганди, яка не з’явилася на запланований поєдинок. Попри поразку від Індії, стабільні результати дозволили Україні стати найкращою командою серед тих, що посіли другі місця у своїх групах. Цей показник став вирішальним, оскільки, згідно з регламентом, він дозволив українкам уникнути кваліфікації та потрапити до основної сітки напряму.

Наступні матчі на турнірі

Подальші перспективи збірної України на Чемпіонату світу тепер повністю залежать від результатів жеребкування. Ситуація залишається напруженою, оскільки статус команди, що посіла друге місце, означає можливість зустрічі в першому ж раунді плейоф як із головними фаворитами – Китаєм чи Японією, так і з менш грізними переможцями інших груп, наприклад, Сербією чи Італією. Перші матчі наступного раунду заплановані на 4-5 травня.

Нагадаємо, що Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу. У своєму першому матчі в межах шостої групи українські тенісистки каменя на камені не залишили від збірної Руанди, здобувши максимально впевнену перемогу з рахунком 3:0.