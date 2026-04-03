Перша ракетка України Песоцька здобула бронзу на Контендері в Тунісі

Маргарита Песоцька вперше у 2026 році піднялася на п'єдестал міжнародного турніру

Лідерка українського настільного тенісу Маргарита Песоцька здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному турнірі WTT Contender Tunis 2026, що проходив у Тунісі. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до медалі

Песоцька, яка була посіяна під четвертим номером, продемонструвала блискучу гру протягом усього турніру. На шляху до півфіналу українка здобула три перемоги у трьох матчах групового етапу, здолавши іменитих суперниць. Зокрема, у першій грі вона виявилася сильнішою за Каміль Лутц з Франції, яка є бронзовою призеркою командного Чемпіонату світу (3:0), а в другій – за Сяона Шан, яка є віцечемпіонкою Олімпіади-2016 у складі команди Німеччини (3:2) та одразу після цього турніру поїхала грати на Кубку світу. У чвертьфіналі вона зустрілася з представницею Тайвані Цзянь Тун-Чуань, яку здолала у напруженому поєдинку з рахунком 3:2.

У півфіналі Маргарита Песоцька зустрілася з лідеркою посіву та 17-ю ракеткою світу – південнокореянкою Чу Чон-Хуї. Попри запеклу боротьбу, українка поступилася з рахунком 0:3, завершивши виступи на турнірі з бронзовою медаллю.

Повернення до еліти

Завдяки виходу до півфіналу турніру в Тунісі Маргарита Песоцька здійснила відчутний прорив у світовому рейтингу, суттєво покращивши свої позиції серед найсильніших тенісисток планети. Вона піднялася на 50-те місце, відігравши одразу 16 позицій, що стало її найкращим результатом за останні три роки та свідчить про повернення до стабільної форми після непростого періоду в кар’єрі.

Особливо показово, що востаннє українка перебувала так високо ще в березні 2023 року, коли посідала 45-ту сходинку світового рейтингу. Відтоді їй довелося пережити певний спад, однак успішний виступ у Тунісі підтвердив, що Песоцька знову здатна конкурувати на високому рівні.

Особливо важливим прорив може стати у розрізі майбутнього Чемпіонату Європи, де Песоцька піднімалася на п'єдестал в особистих першостях. Зараз українка йде одинадцятою серед європейок, і їй необхідно обійти ще трьох суперниць, щоб потрапити до першої вісімки посіву.

Нагадаємо, що Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу. Опонентами українських спортсменок на цій стадії стануть національні команди Індії, Уганди та Руанди.