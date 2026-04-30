Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА

Іванна Гончар
Раніше Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Попри заяви про можливий бойкот, команда зіграє за розкладом

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що збірна Ірану візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, включно з матчами на території США. Про це пише NBC News, передає «Главком».

«Дозвольте мені одразу підтвердити, що Іран, звичайно, візьме участь у Чемпіонаті світу. І, звичайно, Іран гратиме у Сполучених Штатах Америки», – сказав він під час конгресу ФІФА у Ванкувері.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року і пройде у США, Канаді та Мексиці. Збірна Ірану має провести матчі, зокрема, у Каліфорнії та Сіетлі.

Раніше в Ірані заявляли про можливу відмову від участі через питання безпеки після ударів США та Ізраїлю. Зокрема, представники іранської сторони наголошували, що гравці можуть опинитися під загрозою.

Водночас у США заявили, що іранській команді дозволять брати участь у турнірі, хоча обмеження можуть стосуватися осіб, пов’язаних із військовими структурами.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

