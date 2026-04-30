Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА

Раніше Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026

Попри заяви про можливий бойкот, команда зіграє за розкладом

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що збірна Ірану візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, включно з матчами на території США. Про це пише NBC News, передає «Главком».

«Дозвольте мені одразу підтвердити, що Іран, звичайно, візьме участь у Чемпіонаті світу. І, звичайно, Іран гратиме у Сполучених Штатах Америки», – сказав він під час конгресу ФІФА у Ванкувері.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року і пройде у США, Канаді та Мексиці. Збірна Ірану має провести матчі, зокрема, у Каліфорнії та Сіетлі.

Раніше в Ірані заявляли про можливу відмову від участі через питання безпеки після ударів США та Ізраїлю. Зокрема, представники іранської сторони наголошували, що гравці можуть опинитися під загрозою.

Водночас у США заявили, що іранській команді дозволять брати участь у турнірі, хоча обмеження можуть стосуватися осіб, пов’язаних із військовими структурами.