На матч Україна - Іспанія продані майже всі квитки
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Розсилка
Олексій Лень. Фото: ФБУ
На матчі очікується аншлаг
На майбутній поєдинок України проти Іспанії в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року залишилося близько 300 квитків.
Причому квитки на VIP-місця і місця першої категорії вже викуплені.
В даний момент придбати квитки можна в п'ять секторів.
Їх вартість коливається від 290 до 350 гривень.
Раніше повідомлялося, що Україна не зможе розраховувати на Артема Пустового, якого в розташування збірної не відпустив новий клуб «Барселона».
Втім, у складі української збірної дебютує центровий «Атланти» Олексій Лень, а також в матчі зіграє партнер Леброна Джеймса по «Лейкерс» Святослав Михайлюк, як і американський розігруючий Пух Джетер.
Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня.