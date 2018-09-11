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    На матч Україна - Іспанія продані майже всі квитки

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    Олексій Лень. Фото: ФБУ - На матч Україна - Іспанія продані майже всі квитки
    Олексій Лень. Фото: ФБУ

    На матчі очікується аншлаг

    На майбутній поєдинок України проти Іспанії в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року залишилося близько 300 квитків.

    Причому квитки на VIP-місця і місця першої категорії вже викуплені.

    В даний момент придбати квитки можна в п'ять секторів.

    Їх вартість коливається від 290 до 350 гривень.

    Раніше повідомлялося, що Україна не зможе розраховувати на Артема Пустового, якого в розташування збірної не відпустив новий клуб «Барселона».

    Втім, у складі української збірної дебютує центровий «Атланти» Олексій Лень, а також в матчі зіграє партнер Леброна Джеймса по «Лейкерс» Святослав Михайлюк, як і американський розігруючий Пух Джетер.

    Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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