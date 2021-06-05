Світоліна з тріском вілетіла з «Ролан Гаррос»

Українська тенісистка поступилася в 1/16 фіналу чеській тенісистці Крейчіковій

Перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на відкритому чемпіонаті Франції. В 1/16 фіналу «Ролан Гаррос» вона поступилася 33-й ракетці світу з Чехії Барборі Кпрейчіковій.

Тенісистки провели на корті одну годину і 40 хвилин. У кожній партії українка оформила по одному брейку і програла по три гейми на своїй подачі. Примітно, що в першому сеті суперниці боролися 21 хвилину за восьмий гейм. За рахунку 4:3 чешка подавала 31 раз і все ж таки змогла захистити свій розіграш. Цей момент, ісмовірно, став ключовим у грі. Підсумок - 3:6, 2:6.

На рахунку Світоліной два реалізованих брейкпоінта з семи, 20 віннерів і 19 невимушених помилок. В активі Крейчікової шість реалізованих брейкпоинтов з 13-ти, 38 віннерів і 28 невимушених помилок.

Еліна Світоліна втретє за останні п'ять сезонів зупиняється на Відкритому чемпіонаті Франції в третьому колі.

Барбора Крейчікова продовжила свою переможну серію до 8 матчів. Раніше 25-річна тенісистка виграла дебютний одиночний титул WTA у Страсбурзі напередодні «Ролан Гаррос». У наступному колі чешка зіграє проти американки Слоан Стівенс.