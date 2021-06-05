Юна Костюк розгромила росіянку і поставила рекорд на «Ролан Гаррос»

Киянка вперше в кар’єрі зіграє в 1/8 фіналу турніру Великого шлема

Українка Марта Костюк залишилася єдиною представницею країни на Відкритому чемпіонаті Франції. Розгромивши росіянку Варвару Грачову, киянка вийшла до 1/8 фіналу. Так далеко Марта на мейджорах ще не доходила.

Киянка в кожному сеті взяла по дві подачі суперниці і розгромила її - 6:1, 6:2.

Примітно, що Грачова після вщент програного першого сету переодягнулася у сукню в кольорах французького прапора. Їй цей забобон, як видно, не допоміг.

Костюк стала наймолодшою тенісисткою з України, яка виступить на цьому етапі на турнірах Великого шлема. За свою кар'єру зіграти в четвертому раунді в Парижі раніше вдалося Еліні Світоліній і Лесі Цуренко. Також в 1/8 на «шлемах» виступали Олена Бондаренко, Катерина Бондаренко, Юлія Вакуленко та Даяна Ястремська.

В 1/8 фіналу Марта зіграє з переможницею зустрічі між Ігою Швьонтек, яка є діючою чемпіонкою «Ролан Гаррос», і естонкою Анетт Контавейт.